Финал чемпионата России по киберспорту пройдёт во Владивостоке, призовой — 5 млн рублей

ФКС России анонсировала проведение Чемпионата России по компьютерному спорту 2024 — первые матчи состоятся 25 мая, а финал пройдёт в конце июня во Владивостоке. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе федерации.

Призовой фонд первенства страны составит 5 млн рублей, соревнования пройдут по шести играм: среди них Dota 2, Counter-Strike 2, Tekken 8, StarCraft 2, гонки на дронах DCL – The Game и «Тетрис».

С 25 мая по 2 июня пройдут онлайн-квалификации, в которых сыграют лучшие представители регионов. В каждой дисциплине будет определена четвёрка лучших — они отправятся во Владивосток, где с 28 по 30 июня разыграют чемпионский титул.

К участию во всех соревнованиях, кроме CS 2, будут допущены киберспортсмены в возрасте с 14 лет, в Counter-Strike 2 — с 16 лет.