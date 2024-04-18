EA анонсировала F1 24 — первые детали, трейлер и скриншоты нового симулятора Формулы 1

EAElectronic Arts полноценно анонсировала F1 24 — новую часть симуляторов Формулы-1. Гонка поступит в продажу уже 31 мая на ПК и консолях без поддержки русского языка.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS F1. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Вместе с анонсом F1 24 разработчики также поделились подробностями гонки. Так, в игре появится Карьера испытаний — это новая интерактивная функция сезона F1, предлагающая эпизодические состязания с уникальными событиями и испытаниями. Пользователи не только смогут побороться за лучшие результаты, но и получат возможность голосом повлиять на будущий контент игры.

Авторы также поработали над игровым процессом — в F1 24 появится система Dynamic Handling, обеспечивающая более реалистичное управление болидом. Кроме того, в игре геймеры также смогут поддержать своих любимых пилотов, вместе с другими фанатами выполнять задания, взбираться по турнирной таблице и открывать уникальные награды и предметы.

Скриншоты

Фото: EA

Фото: EA

Фото: EA