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Malr1ne из Falcons пропустит ESL One Birmingham 2024 из-за визовых проблем — его заменит SumaiL

Россиянин Malr1ne пропустит ESL в Бирмингеме из-за визовых проблем — его заменит SumaiL
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Мидер команды Team Falcons Станислав Malr1ne Поторак пропустит несколько матчей глобального турнира ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 — российский киберспортсмен не может получить документы для въезда в Великобританию.

На старте турнира Малрина заменит Саид Самаил SumaiL Хассан. В свою очередь, Malr1ne может присоединиться к команде на более позднем этапе, если успеет получить визу — но гарантий этого пока что нет.

Ранее с визовыми проблемами столкнулась российская команда 1win. Организаторы турнира в Великобритании приняли решение снять 1win с соревнований — её заменил европейский ростер OG. Позже представители клуба рассказали, что смогли оформить документы спустя несколько часов после заявления.

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