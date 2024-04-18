Netflix обвинили в использовании ИИ для создания фильма «Что сделала Дженнифер»

10 апреля в стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера документального фильма «Что сделала Дженнифер». Однако он тут же оказался в центре скандала, поскольку зрители обвинили компанию в использовании ИИ для создания ленты.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

В одном отрывке авторы демонстрируют фотографии главной героини по имени Дженнифер. Внимательные зрители усомнились в их подлинности: большое количество артефактов, отсутствие пальцев и странные пропорции тела явно указывают на то, что их сгенерировала нейросеть.

Неравнодушные пользователи посчитали это недопустимым, поскольку лента рассказывает реальную жестокую историю, произошедшую с семейством Пан в 2010 году. В дом Хюэй Ханн и Бич Ха ворвались вооружённые грабители, которые застрелили мать девушки и серьёзно ранили отца — нападение смогла пережить только дочь.

Однако у следствия есть веские причины не доверять словам Дженнифер, поскольку после проведения экспертизы всплывают крайне подозрительные детали.

Подозрительные фотографии

Фото: Netflix

Фото: Netflix