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В Dota 2 вышел патч Павшая корона — обновление с арканами на Skywrath Mage и Vengeful Spirit

В Dota 2 вышло большое обновление «Павшая корона» с новым ивентом и арканами
Аудио-версия:
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Разработчики онлайн-игры Dota 2 представили долгожданное обновление «Павшая корона». Патч добавил в игру временный ивент с наградами.

Valve представили бесплатное событие, посвящённый персонажам Skywrath Mage и Vengeful Spirit — несколькими часами ранее вышел посвящённый им комикс. За выполнение заданий можно будет получить награды, а также скидки на покупки.

В ходе прохождения игрокам предстоит познакомиться с новыми персонажами и выполнять различные квесты — среди них, к примеру, есть рыбалка.

Видео доступно на YouTube-канале Ivan Miku. Права на видео принадлежат Valve.

Два главных героя апдейта также получили уникальные косметические предметы качества Arcana — их можно купить за $ 34,99. Кроме того, игроки смогут приобрести сокровищницу с Immortal-предметами.

Фото: Valve

Разработчики Dota 2 отметили, что это только первая часть большого события, которая называется «Рынки межпутья». Всего будет четыре этапа, которые выйдут в течение 2024 года:

  • Пустыня Друуда — середина мая;
  • Мерзлоты Айсрока — неизвестно;
  • Шпили Скайраса — неизвестно.
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