«Всё может кардинально поменяться»: dyrachyo — о форме «Гладиаторов» перед патчем в Dota 2

Керри состава Gaimin Gladiators по Dota 2 и финалист The Interatnational 2023 Антон dyrachyo Шкредов оценил текущую игровую форму своего коллектива перед выступлением на турнире ESL One Birmingham 2024.

Российский киберспортсмен признался, что не готов дать объективную оценку силам «Гладиаторов», так как выход крупного обновления для Dota 2 может всё поменять:

Сложно сказать, в какой форме находится команда, так как все ждут патча. Всё может кардинально поменяться. Лично я играю много пабов, стараюсь наработать новых героев, да и просто играть лучше, увидим что будет. По группе сказать нечего, если хочешь победить – побеждать придётся всех.

22 апреля начинается турнир ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн. В групповой стадии чемпионата Gaimin Gladiators будет бороться с такими командами, как Team Spirit, Xtreme Gaming и OG. Ожидается, что перед стартом соревнования в Dota 2 выйдет масштабное обновление «Павшая корона».