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Состоялась мировая премьера фильма «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи

Состоялась мировая премьера фильма «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи
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19 апреля в кинотеатрах по всему миру состоялась премьера фильма «Министерство неджентльменских дел» — следующего блокбастера британского режиссёра Гая Ричи. Ленту с Генри Кавиллом в главной роли уже могут посмотреть жители США, Канады, Германии, Австралии и других стран.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Действие «Министерства неджентльменских дел» разворачивается в 1939 году, когда Германия начала уничтожать британские войска в Европе. Премьер-министр Уинстон Черчилль решает нанести ответный удар и создаёт отряд спецагентов, способных нанести удар в тылу врага. Им разрешено использовать любые подходящие для этого методы, в том числе самые «неджентльменские» приёмы.

Премьера фильма также состоится и в России. Изначально это должно было произойти 25 апреля, однако картину в стране перенесли на неопределённый срок.

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