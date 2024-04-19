Зак Снайдер предлагал Леонардо Ди Каприо сыграть злодея в фильмах DC — актёр отказался

Американский режиссёр Зак Снайдер стал гостем подкаста Happy Sad Confused. В большом выпуске передачи постановщик фильмов DC и многих других картин рассказал о потенциальном сотрудничестве с Леонардо Ди Каприо — как оказалось, именно звезда «Титаника» мог сыграть злодея Люкса Лютора, главного врага Супермена.

В конечном итоге Ди Каприо отказался сниматься в супергероике, но всё же дал Снайдеру несколько советов. Например, сражение Супермена с Лигой справедливости в одноимённом фильме предложил именно Леонардо.

Был ли Ди Каприо заинтригован предложением сыграть Лекса Лютора? Думаю, да. Прямо во время нашей встречи он предложил несколько замечательных идей. Именно Леонардо был человеком, который упомянул сражение Супермена с Лигой справедливости. Я тогда подумал: «Да, это очень неплохая идея».

Это уже не первая информация о том, что Леонардо Ди Каприо был близок к участию в кинокомиксе. Ранее стало известно, что актёра пытались уговорить сыграть Загадочника в «Тёмном рыцаре: Возрождении легенды», а затем — каким-то образом привлечь к «Джокеру» с Хоакином Фениксом.