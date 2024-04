«Работа продолжается»: Telltale показала четыре кадра из The Wolf Among Us 2

Компания Telltale Games опубликовала новое обращение к фанатам, в котором рассказала о процессе работы над The Wolf Among Us 2 — продолжением знаменитого интерактивного экшена. Разработчики заявили, что упорно трудятся над созданием проекта, и опубликовали сразу четыре скриншоты из сиквела.

Мы молчали, потому что упорно работали над выполнением обещаний в The Wolf Among Us 2. Хотя мы пока не можем сообщить самую главную новость, мы приготовили кое-что для вас: ранние кадры текущей сборки. Работа продолжается. Банда Фейблтауна вернётся. Спасибо за то, что остаётесь нашими фанатами.

На скриншотах можно увидеть некоторых персонажей, включая главного героя Бигби. Кроме того, на последнем кадре можно увидеть, как выглядит сам игровой процесс. Судя по всему, авторы решили не менять визуальный стиль и интерфейс оригинальной игры 2013 года.

Продолжение The Wolf Among Us выйдет в 2024 году на ПК и консолях. Игра продолжит историю Бигби — страшного волка и бывшего шерифа Фейблтауна. Кроме того, в сиквеле также появятся Дороти, Железный Дровосек, Страшила, Белоснежка и другие герои.