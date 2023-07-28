The Wolf Among Us 2 переведут на русский язык

Сиквел The Wolf Among Us выйдет на русском языке, о чём стало известно благодаря странице игры в магазине Epic Games Store. Озвучка будет одна, английская, а вот текст переведут на девять языков, среди которых как раз есть русский.
Фото: EGS
Даже для старой Telltale Games перевод игр на русский был большой редкостью, да и у стартовавшей вчера The Expanse: A Telltale Series (приквел сериала «Пространство»), где Telltale выступает издателем, локализации для русскоговорящих нет. Тем удивительнее, что для сиквела The Wolf Among Us 2 локализацию решили сразу заявить.
Продолжение The Wolf Among Us выйдет только в 2024 году, поскольку Telltale Games не хочет торопиться с релизом. Вдобавок по модели «Пространства» можно понять, что все эпизоды «Волка» выйдут быстро: каждую новую серию планируют выпускать каждые две недели.
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