На Netflix вышел фильм «Мятежная Луна 2» Зака Снайдера

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19 апреля в онлайн-кинотеатре Netflix состоялась премьера фильма «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» — сиквела фантастической ленты Зака Снайдера. Ленту можно посмотреть с оригинальной озвучкой и русскими субтитрами, её продолжительность составляет 2 часа и 2 минуты.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Мятежная Луна, часть 2» продолжает историю мирной колонии, которая на окраине вселенной борется с могучим тираном Балисариусом. К своим ролям вернулись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Рэй Фишер, Джимон Хонсу и другие актёры.

Оригинальная «Мятежная Луна» вышла на Netflix 22 декабря, получив разгромные отзывы от критиков и смешанные – от зрителей. Тем временем режиссёр Зак Снайдер распланировал вселенную сразу на шесть фильмов.