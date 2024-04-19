Xiaomi выпустила бюджетные 4К-телевизоры Redmi A 2025 с большим дисплеем

Китайская компания Xiaomi объявила о выпуске новой бюджетной линейки телевизоров Redmi A 2025. Предзаказы устройств уже стартовали в Китае по цене от 1400 юаней (около 18 500 рублей) за 50-дюймовую версию и 2200 юаней (около 29 000 рублей) за 65-дюймовую версию.

Все модели Redmi A 2025 получили 4К-дисплеи с частотой обновления экрана 120 Гц с яркостью до 300 нит и 78% охватом цветового пространства DCI-P3. Телевизоры оснащены двойными динамиками мощностью 10 Вт и работают на базе четырехъядерного процессора с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с операционной системой HyperOS.

Среди других особенностей Redmi A 2025 — металлический корпус, поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц, двух разъёмов USB 2.0 и HDMI.