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«Катастрофически скучный фильм»: критики разгромили «Мятежную Луну 2» Зака Снайдера

«Катастрофически скучный фильм»: критики разгромили «Мятежную Луну 2» Зака Снайдера
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Журналисты опубликовали обзоры фильма «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» — сиквела фантастической ленты Зака Снайдера. Рецензии появились одновременно с релизом ленты в онлайн-кинотеатре Netflix, хотя отзывы о первой части появились за неделю до её премьеры.

По сложившейся традиции критики разгромили новую картину от режиссёра «Хранителей». На агрегаторе Metacritic средняя оценка «Мятежной Луны 2» составляет 38 баллов из 100 — на уровне первого фильма. Журналисты назвали продолжение разочаровывающим финалом истории, критикуя сюжет, отсутствие какого-либо развития персонажей и даже экшен-сцены.

Фото: Metacritic

Некоторые отзывы критиков на «Мятежную Луну 2»

«Мятежную Луну» не стоило делить на две части. Вероятно, можно было бы обойтись и нулём. Но как игровая площадка для любимого Снайдером замедления времени и других приёмов это безобидное, а иногда и приятно странное развлечение.
Вторая часть космической оперы Зака ​​Снайдера представляет собой непродуманное завершение ранее протоптанной истории с неубедительными персонажами и тусклыми экшен-сценами.
Проблемы первой части в «Мятежной Луне» никуда не делись — и в каком-то смысле их стало только больше.
Если этот катастрофически скучный фильм не станет финалом «Мятежной Луны», то больше ничто не сможет встать у неё на пути.

Премьера фильма «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» состоялась 19 апреля на Netflix. Ленту можно посмотреть с русскими субтитрами.

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