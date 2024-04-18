Зак Снайдер планирует выпустить как минимум шесть частей «Мятежной луны»

Зак Снайдер рассказал о больших планах на «Мятежную луну». По словам режиссёра, он планирует выпустить во франшизе как минимум шесть фильмов. Первый уже вышел, а премьера второго состоится завтра.

Для Снайдера главное, чтобы каждая снятая часть несла какой-то смысл и была логически объяснена.

Я думаю, четыре фильма имеют смысл. Четыре или шесть фильмов, в зависимости от разных ситуаций. Я думаю, вопрос в том, снимаем ли мы каждый раз разные фильмы. Вот в чём главный вопрос.

«Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» продолжит историю мирной колонии, которая борется с могучим тираном Балисариусом на окраине вселенной.

Премьера фильма состоится в онлайн-кинотеатре Netflix 19 апреля. Первая часть вышла 22 декабря 2023 года.