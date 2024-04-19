Кинотеатры России отказались от пиратских показов фильмов Голливуда в майские праздники

18 апреля из афиш многих кинотеатрах России исчезли фильмы Голливуда, которые прокатывали в стране с помощью предсеансового обслуживания. На ситуацию с пропажей зарубежных лент обратили внимание в издании РБК.

Так, ещё 17 апреля в России можно было найти сеансы «Кунг-фу Панды 4», «Дюны 2» и других голливудских лент, которые показывали вместе с короткометражными картинами. Однако уже 18-го числа западные фильмы исчезли из каталога ближайших показов российских кинотеатров.

Ранее СМИ сообщали, что Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) призвала полностью отказаться в России от пиратских показов в майские праздники. Предложение поддержали российские дистрибьюторы, включая «Атмосферу кино» и «Централ Партнершип». Отмечается, что зарубежные ленты вернутся в кинотеатры страны с 13 мая.