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Кинотеатры России отказались от пиратских показов фильмов Голливуда в майские праздники

Кинотеатры России отказались от пиратских показов фильмов Голливуда в майские праздники
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18 апреля из афиш многих кинотеатрах России исчезли фильмы Голливуда, которые прокатывали в стране с помощью предсеансового обслуживания. На ситуацию с пропажей зарубежных лент обратили внимание в издании РБК.

Так, ещё 17 апреля в России можно было найти сеансы «Кунг-фу Панды 4», «Дюны 2» и других голливудских лент, которые показывали вместе с короткометражными картинами. Однако уже 18-го числа западные фильмы исчезли из каталога ближайших показов российских кинотеатров.

Ранее СМИ сообщали, что Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) призвала полностью отказаться в России от пиратских показов в майские праздники. Предложение поддержали российские дистрибьюторы, включая «Атмосферу кино» и «Централ Партнершип». Отмечается, что зарубежные ленты вернутся в кинотеатры страны с 13 мая.

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