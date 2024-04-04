Кинотеатры России могут отказаться от пиратских показов в майские парздники

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) призвала полностью отказаться в России от пиратских показов с 18 апреля по 12 мая. Отмечается, что данная инициатива призвана поддержать отечественные картины. Об этом сообщила редакция издания «Бюллетень кинопрокатчика».

Например, акцию уже поддержала кинокомпания «Атмосфера кино». Тем временем владельцы кинотеатров получили уведомление о том, что в этот период ключи на проекты дистрибьютора будут выдаваться только тем кинотеатрам, которые не станут показывать неофициальный контент.

Вместо пиратских картин в указанный срок кинотеатры России будут показывать следующие фильмы: «Сто лет тому вперёд», «Чайка», «Блиндаж», «Неприличные гости», «Любви не бывает?», «Как я встретил её маму», «Семь чёрных бумаг» и другие.