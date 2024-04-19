Sony обсуждает покупку Paramount — ей принадлежат «Миссия невыполнима» и другие бренды

Как сообщает издание The New York Times, компания Sony обсуждает с инвестиционной фирмой Apollo Global Management покупку Paramount. Сейчас корпорация не может сделать официальное предложение из-за эксклюзивных переговоров Paramount с холдингом Skydance.

Если сделка между Sony и Paramount всё же состоится, то японская компания будет владеть многими крупными брендами, включая «Миссия невыполнима», «Звёздный путь», «Соник в кино», «Топ Ган», «Губка Боб» и «Гладиатор». Кроме того, именно Paramount выпускает сериалы по играм серии Halo и Sonic.

В The New York Times не поделились информацией о возможной сумме сделки между двумя крупными компаниями. Вполне возможно, что Sony всё же откажется от своей идеи о приобретении одного из своих конкурентов в киноиндустрии.