Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Sony обсуждает покупку Paramount — ей принадлежат «Миссия невыполнима» и другие бренды

Sony обсуждает покупку Paramount — ей принадлежат «Миссия невыполнима» и другие бренды
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщает издание The New York Times, компания Sony обсуждает с инвестиционной фирмой Apollo Global Management покупку Paramount. Сейчас корпорация не может сделать официальное предложение из-за эксклюзивных переговоров Paramount с холдингом Skydance.

Если сделка между Sony и Paramount всё же состоится, то японская компания будет владеть многими крупными брендами, включая «Миссия невыполнима», «Звёздный путь», «Соник в кино», «Топ Ган», «Губка Боб» и «Гладиатор». Кроме того, именно Paramount выпускает сериалы по играм серии Halo и Sonic.

В The New York Times не поделились информацией о возможной сумме сделки между двумя крупными компаниями. Вполне возможно, что Sony всё же откажется от своей идеи о приобретении одного из своих конкурентов в киноиндустрии.

Материалы по теме
Уже в кинотеатрах: обзор фильма «Сто лет тому вперёд»
Уже в кинотеатрах: обзор фильма «Сто лет тому вперёд»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android