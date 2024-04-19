Сценарист «Сто лет тому вперёд» гордится мощным актёрским составом фильма

Сценарист ленты «Сто лет тому вперёд» Андрей Золотарёв дал интервью НСН и отметил, что картина привлекает зрителей своим уникальным и мощным актёрским составом.

По словам Золотарёва, во время начала работы над картиной он не думал, что у неё соберётся такой актёрский состав. Сценарист подчеркнул, что у ленты получился настоящий «дримкаст».

Когда мы начали этим проектом заниматься, я не думал, что будет такой каст. Это очень круто, и я им очень благодарен за то, что они поверили в нас. У меня нет слов, одни эмоции! Это выглядит как «дримкаст».

«Сто лет тому вперёд» рассказывает о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

Ленту уже показывают в кинотеатрах.