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Компьютерных клубов в России оказалось больше, чем кинотеатров

Компьютерных клубов в России оказалось больше, чем кинотеатров
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Руководитель портала Langame Павел Голубев рассказал, что в 2023 году количество компьютерных клубов и киберарен в России превысило число кинотеатров. Если первых заведений на территории страны насчитывается около 2,7 тыс., то вторых — только 2,2 тыс.

Данной информацией Голубев поделился на третьей конференции для владельцев и руководителей компьютерных клубов Langame Conference. Ещё он раскрыл, что объём рынка компьютерных клубов и киберарен в 2023 году в России вырос на 15% и составил 23 млрд рублей.

Города-лидеры по увеличению числа компьютерных клубов

  1. Омск — на 46,67%.
  2. Воронеж — на 34,78%.
  3. Новосибирск — на 33,33%.
  4. Волгоград — 26,09%.
  5. Красноярск — на 25,81%.
  6. Санкт‑Петербург — на 23,53%.
  7. Челябинск — на 22,22%.
  8. Самара — на 20%.

Ко всему прочему в 2023 году сфера привлекла 2,8 млн посетителей — это на 12% больше, чем в 2022 году.

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