Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Четвёртый сезон «Эмили в Париже» выйдет до конца 2024 года

Четвёртый сезон «Эмили в Париже» выйдет до конца 2024 года
Комментарии

Премьера четвёртого сезона сериала «Эмили в Париже» состоится до конца 2024 года. Точная дата и подробности сюжета пока не раскрывается. Напомним, съёмки продолжения шоу стартовали в середине января.

Сериал посвящён американке Эмили, которая получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. В ходе путешествия она сталкивается с местной культурой, находит новых друзей и любовь.

Главную роль в проекте исполнила Лили Коллинз — она наиболее известна своими ролями в «Невидимой стороне» и «Толкине». Создателем шоу выступил Даррен Стар («Секреты на кухне», «Сваха»).

Продолжение «Эмили в Париже» выйдет в стриминговом сервисе Netflix. Предыдущие сезоны сериала доступны для просмотра там же.

Материалы по теме
Видео
Netflix обвинили в использовании ИИ для создания фильма «Что сделала Дженнифер»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android