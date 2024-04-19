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Новый фильм с Райаном Гослингом «Проект «Аве Мария» выйдет 20 марта 2026 года

Новый фильм с Райаном Гослингом «Проект «Аве Мария» выйдет 20 марта 2026 года
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По информации издания Deadline, фильм «Проект «Аве Мария» с участием Райана Гослинга выйдет в прокат 20 марта 2026 года.

Сюжет фильма основан на одноимённой книге автора «Марсианина» Энди Вейера. Сюжет рассказывает про учителя Райланда Грейса, которого и сыграет Гослинг, который становится участником программы подготовки астронавтов. Однажды герой попадает в кому и пробуждается через определённое количество времени. Грейс понимает, что остался абсолютно один.

Режиссёрами ленты выступят Фил Лорд и Кристофер Миллер. Дуэт постановщиков срежиссировал «Лего. Фильм», а также комедийный фильм «Мачо и ботан» и его продолжение, «Мачо и ботан 2». Продюсерами выступят Эми Паскаль, Гослинг, Лорд и Миллер.

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