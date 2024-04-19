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Kingdom Come: Deliverance 2 получит перевод на русский язык

Kingdom Come: Deliverance 2 получит перевод на русский язык
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18 апреля чешская студия Warhorse выпустила дебютный трейлер Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжения знаменитой средневековой RPG. Сразу после анонса у игры появилась страница в Steam, на которой её можно добавить в список желаемого.

Фото: Steam

Однако отечественных геймеров смутил тот момент, что среди доступных языков отсутствовал русский. Многие даже успели раньше времени расстроиться и отказаться от покупки игры, однако паника была преждевременной: издатель Deep Silver указал в Steam, что тайтл всё-таки получит перевод на русский язык.

Авторы обещают выпустить достойную наследницу оригинальной игры с ещё более масштабными сражениями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также рассказать захватывающую историю в мире средневековой Чехии.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится до конца года на ПК, PS5 и Xbox Series.

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