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Аня Тейлор-Джой — на новых кадрах фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Аня Тейлор-Джой — на новых кадрах фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»
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Журналисты издания Total Film опубликовали три новых кадра из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса», приквела «Безумного Макса». На них изображены герои Ани Тейлор-Джой и Криса Хемсворта.

В центре сюжета спин-оффа оказывается Фуриоса — однорукая женщина-воительница, роль которой в «Дороге ярости» исполнила Шарлиз Терон. В приквеле молодую героиню сыграла Аня Тейлор-Джой, звезда «Хода королевы» и недавней «Дюны 2».

Режиссёрское кресло занял Джордж Миллер, который снял оригинальный фильм про Безумного Макса и его культовое продолжение — «Дорогу ярости».

Дебютный показ ленты «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» состоится 15 мая в рамках Каннского кинофестиваля. Мировая премьера картины состоится на полторы недели позже – 24 мая.

Новые кадры из фильма

Фото: Total Film/Warner Bros.

Фото: Total Film/Warner Bros.

Фото: Total Film/Warner Bros.

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