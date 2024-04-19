«Жду второй сезон»: создатель Fallout Тим Кейн оценил сериал «Фоллаут»

Недавно создатель франшизы Fallout Тимоти Кейн закончил смотреть первый сезон сериала «Фоллаут». Впечатлениями от просмотра геймдизайнер поделился в новом ролике на своём канале — шоу ему очень понравилось.

Видео доступно на YouTube-канале Timothy Cain. Права на видео принадлежат Тимоти Кейну.

Кейн отметил, что авторам удалось отлично передать ощущения от вселенной. Весь мир раскрывается через персонажей и локации. Причём создателям удалось отлично расширить уже известную вселенную.

Легко создать постапокалиптическое произведение, которое не будет похоже на Fallout. Которое будет или слишком серьёзным, или слишком неряшливым.

Также геймдизайнер считает, что изменение некоторых вещей лор — вполне нормальное явление. По его словам, мифология серии всегда немного менялась: Fallout 2 поменяла что-то из первой части, а Fallout 3 — из второй.