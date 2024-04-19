Режиссёром «Мстителей: Династия Канга» выступит человек, не снимавший фильмы Marvel

По данным инсайдера Джеффа Снейдера, фильм «Мстители: Династия Канга» снимет режиссёр, который никогда не выступал постановщиков лент Marvel Studios. Притом конкретного человека инсайдер не назвал.

Ранее на звание режиссёра «Династии Канга» претендовал постановщик «Шан-Чи» Дестин Дэниел Креттон, однако он отказался от работы над картиной из-за загруженности и работы над сиквелом «Шан-Чи». Съёмки фильма начнутся в начале следующего года.

Ранее режиссёр «Человека-паука» с Тоби Магуайром Сэм Рэйми выразил желание снять картину. Он заявил, что ему пока не поступало предложение от Marvel Studios.