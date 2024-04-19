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Вышел дублированный тизер хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд 2»

Вышел дублированный тизер хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд 2»
Аудио-версия:
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Кинокомпания «Наше кино» выпустила дублированный тизер фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд 2». В ролике показали завязку сюжета, главных героев и несколько крайне жестоких сцен.

Видео доступно на YouTube-канале «Наше кино». Права на видео принадлежат Jagged Edge Productions.

«Винни-Пух: Кровь и мёд 2» — продолжения хоррора с культовым персонажем. Вторая часть расскажет о кровавых приключениях персонажа вместе с Пятачком, Совой и Тигрой. Критики оценили продолжение куда выше оригинала, отмечая возросший бюджет и метаповествование.

Премьера ленты «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» в кинотеатрах России состоится 30 мая. Тем временем авторы картины уже приступили к работе над третьей частью серии. В триквеле появятся новые персонажи: Кролик, Бука и Бяка, а также Слонопотам.

Больше деталей третьей части:
Анонсирован фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд 3» — продолжение хорроров про медвежонка
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