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Киану Ривз может сыграть в сатире Рубена Эстлунда «Система развлечений не работает»

Киану Ривз может сыграть в сатире Рубена Эстлунда «Система развлечений не работает»
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Издание Variety сообщило, что Киану Ривз ведёт переговоры о том, чтобы сняться в следующем полнометражном фильме Рубена Эстлунда «Система развлечений не работает»

Хотя точный сюжет фильма остаётся в секрете, Эстлунд несколько раз называл его социальной сатирой, действие которой разворачивается на авиарейсе, на котором не работает развлекательная система, что сеет хаос и ярость среди пассажиров.

Шведский режиссёр последние несколько лет собирал анекдоты для фильма и недавно завершил работу над сценарием. Точная роль, которую может получить Ривз в фильме, неизвестна, но, скорее всего, его герой будет шутить чёрным юмором.

Даты выхода у картины пока что нет, как и информации о начале съёмочного процесса.

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