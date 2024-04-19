Киану Ривз может сыграть в сатире Рубена Эстлунда «Система развлечений не работает»

Издание Variety сообщило, что Киану Ривз ведёт переговоры о том, чтобы сняться в следующем полнометражном фильме Рубена Эстлунда «Система развлечений не работает»

Хотя точный сюжет фильма остаётся в секрете, Эстлунд несколько раз называл его социальной сатирой, действие которой разворачивается на авиарейсе, на котором не работает развлекательная система, что сеет хаос и ярость среди пассажиров.

Шведский режиссёр последние несколько лет собирал анекдоты для фильма и недавно завершил работу над сценарием. Точная роль, которую может получить Ривз в фильме, неизвестна, но, скорее всего, его герой будет шутить чёрным юмором.

Даты выхода у картины пока что нет, как и информации о начале съёмочного процесса.