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«Парагон» вызвала Корбена – тот считает, что про-игрок выиграет 10 игр из 10 на 3000 MMR

«Парагон» вызвала Корбена – тот считает, что про-игрок выиграет 10 игр из 10 на 3000 MMR
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Студия освещения турниров по Dota 2 Paragon Events предложила менеджеру Team Spirit Дмитрию Korb3n Белову челлендж на 1 млн рублей. Суть испытания заключается в том, что один из «игроков Корбена» должен сыграть 10 игр на 3000 MMR и выиграть каждую из них.

Бросить такой вызов представители Paragon решили после того, как менеджер состава двукратных чемпионов The International предложил зрителю на своей трансляции спор на «полмиллиона-миллион», суть которого заключалась в том, что киберспортсмен легко выиграет 10 игр из 10 в матчмейкинге со средним рейтингом 3000.

При этом русскоязычная студия освещения добавила своё условие: всё это должно происходить в рамках прямой трансляции, которую организует Paragon Events, «без склеек и монтажа».

Отвечая на вызов, менеджер Team Spirit обратил внимание на то, что данный спор будет нарушать правила Valve, запрещающие использование сторонних аккаунтов с целью создания нечестного преимущества в играх. Кроме этого, Korb3n отметил, что во время прямой трансляции киберспортсмен может оказаться подвержен «стримснайпингу» и другому стороннему влиянию, поэтому рассматривается только вариант с офлайн-записью.

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