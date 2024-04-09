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Team Spirit вылетела с Elite League по Dota 2, заняв последнее место в группе

Team Spirit вылетела с Elite League по Dota 2, заняв последнее место в группе
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Российско-украинский состав Team Spirit по Dota 2 потерял теоретические шансы на выход в плей-офф глобального турнира Elite League с призовым фондом $ 1 млн.

Сегодня «драконы» уступили PSG.Quest — это уже четвёртое поражение Team Spirit на турнире. Команда уступает перуанской Heroic по дополнительным показателям и занимает последнее место в группе.

У коллектива остаётся последний матч: завтра «драконы» сыграют против Azure Ray из Китая, но для Team Spirit результат уже не будет иметь турнирного значения.

Фото: Liquipedia

Ранее «драконы» провели худшую серию из пяти матчей с 2020 года — пятёрка Ярослава Miposhka Найдёнова проиграла четыре матча и только раз сыграла вничью. С начала сезона действующие чемпионы мира не смогли попасть в топ-3 ни на одном турнире.

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