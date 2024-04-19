В продолжении сериала «Офис» сыграют Донал Глисон и Сабрина Импаччиаторе

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, авторы продолжения сериала «Офис» нашли сразу двух актёров на роли в шоу. Ими станут Донал Глисон («Бойфренд из будущего») и Сабрина Импаччиаторе («Белый лотос»). Судя по всему, актёры исполнят центральные роли в будущем проекте.

Как стало известно ещё в январе, события будущего «Офиса» развернутся в той же вселенной, что и культовый американский сериал со Стивом Кареллом. В центре сюжета будет абсолютно новый офисный состав, однако не исключено и появление полюбившихся персонажей в виде камео. За произведение отвечают Грег Дэниэлс и Майкл Корман, работавшие над оригинальным сериалом.

Сериал «Офис» транслировался с 25 марта 2005 года по 16 мая 2013-го. За это время шоу получило 21 награду, включая «Эмми» за лучший комедийный сериал. У продолжения пока нет даже примерной даты выхода.