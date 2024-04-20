На Twitch скоро появится лента с видео в стиле TikTok

Стриминговый сервис Twitch совсем скоро откроет доступ к алгоритмическому подбору вертикальных видео в стиле TikTok. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на недавний выпуск грядущих нововведений от создателей сервиса.

Так, функция станет доступна на Twitch до конца апреля в мобильном клиенте сервиса в отдельной вкладке, а в мае алгоритмические видео появятся на главной странице. Среди рекомендуемых видео будут как идущие прямо сейчас трансляции, так и популярные клипы с различных каналов. Функционал будет настроен таким образом, чтобы пользователи в любой момент могли найти для себя интересный контент и новых авторов.

В Twitch отметили, что в алгоритмической ленте будет реклама, которую можно будет проматывать, не отвлекаясь от просмотра. О выходе нового функционала в сервисе объявят отдельно.