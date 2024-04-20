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Девятый эпизод «Сёгуна» получил самую высокую оценку в сериале

Девятый эпизод «Сёгуна» получил самую высокую оценку в сериале
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16 апреля вышла девятая серия сериала «Сёгун» — предпоследний эпизод получил очень высокие оценки от зрителей. Как обратили внимание в издании Culture Crave, его средний балл на агрегаторе IMDB составил 9,6/10, сейчас это самый высокооценённый эпизод в сериале. Интересно, что предыдущий рекорд принадлежал восьмому эпизоду — его оценка составляет 9,1/10.

Фото: Culture Crave

Сериал «Сёгун» стартовал 27 февраля в онлайн-кинотеатре Hulu и на телеканале FX. Шоу основано на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла и рассказывает об английском капитане Джоне Блэкторне, попавшем в Японию в разгар междоусобных войн в 1600 году.

Первый сезон «Сёгуна» завершится уже 23 апреля, после выхода 10-й серии. Тем временем у авторов нет планов на второй сезон.

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