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Вышел трейлер фильма «Граф Монте-Кристо» на русском языке

Вышел трейлер фильма «Граф Монте-Кристо» на русском языке
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Кинокомпания «Атмосфера кино» опубликовала тизер-трейлер фильма «Граф Монте-Кристо» на русском языке. В ролике можно увидеть действующих лиц.

«Граф Монте-Кристо» расскажет историю моряка Эдмона Дантеса — его арестовывают за преступление, которого он не совершал. Спустя 14 лет ему наконец удаётся совершить побег, он нарекает себя графом Монте-Кристо и решает отомстить злоумышленникам, которые его предали.

Главные роли в фильме исполнили Пьер Нинэ, Пьерфранческо Фавино, Оскар Лесаж и Анаис Демустье. Режиссёрами ленты выступили Матьё Делапорт и Александр де Ла Пательер, известные по недавней дилогии «Три мушкетёра».

Фото: «Атмосфера кино»

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат компании «Атмосфера кино».

Ленту по мотивам романа Александра Дюма можно будет посмотреть в кинотеатрах страны 26 сентября.

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