Стартовали съёмки комедии «Любовь зла» с Никитой Кологривым

22 апреля «Кинокомпания братьев Андреасян» приступила к съёмкам комедии «Любовь зла». Производство картины займёт несколько месяцев, а её премьера состоится уже 15 августа в кинотеатрах России.

«Любовь зла» расскажет историю неудачливого вора-домушника, который оказался не в то время и не в том месте. Во время очередного ограбления Максим становится свидетелем отчаянного поступка, который совершает неожиданно вернувшаяся хозяйка квартиры, – Ева пытается сжечь всё, что напоминает о парне-изменнике, и попрощаться со своей жизнью. Грабитель решает остановить девушку и уберечь себя от ещё больших проблем.

Главную роль в ленте исполнит Никита Кологривый, звезда «Слова пацана» и «По щучьему велению». В фильме также сыграют Екатерина Ковальчук, Дмитрий Власкин, Владимир Сычёв, Анна Ардова и Ольга Тумайкина. Режиссёром выступит Денис Гуляр («Манюня: приключения в Москве»).