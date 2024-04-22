«Лучший симулятор тенниса»: критики хвалят игру TopSpin 2K25

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Критики опубликовали первые обзоры симулятора тенниса TopSpin 2K25 — первой игры в серии за 13 лет. Релиз проекта состоится 26 апреля на ПК и консолях, за разработку отвечает студия Hangar 13, авторы Mafia 3 и ремейка первой «Мафии».

По итогам первых обзоров рейтинг игры на агрегаторе Metacritic составляет 80 баллов из 100. Журналисты хвалят игровой процесс за увлекательные теннисные механики и обилие различных кортов. Критике подверглась устаревшая графика, наличие микротранзакций и общий недостаток контента.

Фото: Metacritic

Отрывки из обзоров критиков на TopSpin 2K25

TopSpin 2K25 — лучшая «серьёзная» теннисная игра, в которую мы в последний раз играли 13 лет назад. Когда дело доходит до игрового процесса на корте, геймплей перевешивает все недостатки.

Лучшая теннисная серия возвращается, и она не разочаровывает.

Top Spin 2K25 — лучший симулятор тенниса на сегодняшний день и лидер в номинации «Лучшая спортивная игра 2024 года». Это просто великолепная игра.

На корте TopSpin 2K25 великолепен. Это реалистичная, вознаграждающая и приятная игра. Обидно, что такой хороший теннисный геймплей реализован в настолько простых режимах, в которых у вас практически нет ощущения прогресса.