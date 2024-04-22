«Дождитесь анонса». Kingdom Come: Deliverance 2 всё же может получить русский перевод

22 апреля издательство Deep Silver удалило упоминание русского языка со страницы Kingdom Come: Deliverance 2 в Steam. Это произошло спустя четыре дня после анонса, после которого русский язык находился в списке поддерживаемых локализаций.

После инцидента российские пользователи запустили сразу несколько обсуждений в Steam, где потребовали перевести Kingdom Come: Deliverance 2 на русский язык. На сообщения уже ответил сотрудник Warhorse, заявив, что точный список локализаций пока неизвестен, предложив геймерам дождаться анонса от студии.

Переводы на различные языки пока официально не анонсированы. Пожалуйста, дождитесь анонса локализаций позже.

Таким образом, Kingdom Come: Deliverance 2 всё же может получить русскую локализацию. Релиз ролевой игры состоится до конца 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series.