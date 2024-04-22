Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Дождитесь анонса». Kingdom Come: Deliverance 2 всё же может получить русский перевод

«Дождитесь анонса». Kingdom Come: Deliverance 2 всё же может получить русский перевод
Аудио-версия:
Комментарии

22 апреля издательство Deep Silver удалило упоминание русского языка со страницы Kingdom Come: Deliverance 2 в Steam. Это произошло спустя четыре дня после анонса, после которого русский язык находился в списке поддерживаемых локализаций.

После инцидента российские пользователи запустили сразу несколько обсуждений в Steam, где потребовали перевести Kingdom Come: Deliverance 2 на русский язык. На сообщения уже ответил сотрудник Warhorse, заявив, что точный список локализаций пока неизвестен, предложив геймерам дождаться анонса от студии.

Переводы на различные языки пока официально не анонсированы. Пожалуйста, дождитесь анонса локализаций позже.

Таким образом, Kingdom Come: Deliverance 2 всё же может получить русскую локализацию. Релиз ролевой игры состоится до конца 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

Материалы по теме
Издатель Kingdom Come: Deliverance 2 убрал из игры перевод на русский язык
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android