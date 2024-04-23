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«Для меня это честь»: Изабела Мерсед — о роли Орлицы в «Супермене» Джеймса Ганна

«Для меня это честь»: Изабела Мерсед — о роли Орлицы в «Супермене» Джеймса Ганна
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Изабела Мерсед, которой досталась роль Орлицы в «Супермене» Джеймса Ганна, в интервью Collider поделилась своими впечатлениями от работы над ролью и картиной.

Актриса отметила, что она с детства фанатела по героям из комиксов DC, в частности от Орлицы. Сейчас она понимает ответственность, которую взяла на себя, но рада тому, что может подарить людям счастье от воплощения их любимого персонажа.

Для меня было бы честью, если бы люди видели меня на улице и просто говорили: «Орлица!» Им не обязательно знать моё имя. Поскольку эти персонажи так много значат для других людей, я просто счастлива, что потенциально могу занять особое место в их сердцах.

Кларка Кента в «Супермене» сыграет Дэвид Коренсвет, образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн, а злодея Лекса Лютора сыграет Николас Холт.

Премьера картины состоится 11 июля 2025 года.

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