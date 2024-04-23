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Боевик «Манкимэн» в стиле «Джона Уика» вышел в онлайне

Боевик «Манкимэн» в стиле «Джона Уика» вышел в онлайне
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Сегодня боевик «Манкимэн» в стиле «Джона Уика» стал доступен в онлайне. Ленту можно посмотреть на различных западных цифровых площадках.

Картина пробыла в кинотеатрах три недели. Для современных проектов это очень маленький срок. Судя по всему, Universal Pictures решила больше не крутить фильм и выпустить его в цифровом виде.

Главную роль в боевике сыграл звезда «Миллионера из трущоб» Дев Патель. Вместе с Пателем в ленте сыграли Шарлто Копли и другие актёры. В данный момент сборы ленты превышают $ 28 млн.

Фильм «Манкимэн» рассказывает историю героя, который лишается родителей из-за опасных преступников. Целью всей жизни протагониста становится месть: для этого он долго тренируется, становится бойцом смешанных единоборств и внедряется в криминальный мир, где и находит своих давних врагов.

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