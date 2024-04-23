Сериал «Фарма» с Марком Эйдельштейном стартует 23 мая — вышел новый трейлер

Онлайн-кинотеатр Premier опубликовал трейлер драматического сериала «Фарма». Премьера шоу состоится уже 23 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр PREMIER. Права на видео принадлежат PREMIER.

Сериал «Фарма» рассказывает историю Антона, который страдает от прогрессирующего ослабления мышц, приводящего к летальному исходу. Герою жизненно необходимо редкое и дорогое лекарство, которое он никак не может получить из-за бюрократических препятствий. Брат юноши Михаил не собирается сдаваться и обустраивает собственную лабораторию, чтобы изготавливать средство для лечения родственника.

Главные роли в сериале исполнили Марк Эйдельштейн («Сто лет тому вперёд») и Никита Павленко («Мастер»). Режиссёром выступила Мария Кравченко, известная по «Жене олигарха».