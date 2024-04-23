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Актриса Анна Ганн: с годами люди стали добрее к Скайлер Уайт из «Во все тяжкие»

«Какая бедная женщина»: Анна Ганн — о реакции зрителей на Скайлер из «Во все тяжкие»
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Американская актриса Анна Ганн дала большое интервью изданию The Hollywood Reporter. В нём женщина затронула в том числе культовый сериал «Во все тяжкие», в котором она исполняла роль Скайлер Уайт, жены Уолтера Уайта.

По словам Ганн, спустя 10 лет после завершения шоу зрители наконец оценили её героиню по достоинству. Если раньше её персонаж вызывал у людей скорее негативную реакцию, то сейчас мнение людей сильно изменилось в положительную сторону.

Сейчас люди подходят ко мне и говорят: «Ты была для меня стержнем и совестью. Ты была тем, что привлекло меня в сериал». Или они говорят: «Когда я впервые посмотрел сериал, я возненавидел Скайлер. Но когда я посмотрел его во второй раз, я подумал: «Боже мой, какая бедная женщина».

Сериал «Во все тяжкие» завершился осенью 2013 года. После этого создатели сериала Винс Гиллиган и Питер Гулд выпустили приквел «Лучше звоните Солу», после финала которого вселенная Уолтера Уайта официально завершилась.

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