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«У меня болят глаза, я не могу играть»: XinQ пожаловался на организацию ESL One Birmingham

Игрок команды Xtreme Gaming Чжао XinQ Цзысин высказался о недостатках турнира ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 в соцсетях. Его посты перевели с китайского на Reddit.

Прежде всего саппорт недоволен слишком ярким освещением на арене.

Мучительный турнир. Свет на стадионе слишком яркий, и они не могут его выключить. Чёрт, у меня болят глаза, я не могу играть.

XinQ также обратил внимание, что организаторы слишком рано везут команды на место проведения.

Это только групповая стадия, но организаторы отправляют за вами машину в 15:00, когда у вас матч в 18:00. Ехать всего 30 минут, а потом вы просто ждёте ещё несколько часов на стадионе.

Китайская Xtreme Gaming проиграла оба матча в рамках первого дня ESL One Birmingham 2024 и находится на последнем месте в группе. Сегодня команда сыграет против Team Spirit.