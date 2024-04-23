Режиссёр «Истории рыцаря» раскрыл идею сиквела и причину, почему Netflix отказался от него

Режиссёр и автор сценария фильма «История рыцаря» Брайан Хелгеленд рассказал об идее снять вторую часть средневековой комедии.

Во второй части центральным персонажем должна была стать дочь главного героя — сам Уильям погиб на войне.

Его дочь-подросток хочет участвовать в рыцарском турнире, но ей не разрешают, потому что она женщина. Девушка выслеживает банду, и они соглашаются обучить её к турниру, но ей приходится скрывать, кто она. Они коротко подстригли её, она говорит грубым голосом и так далее.

По словам Хелгеленда, он предложил эту идею Sony, которая могла выпустить второй фильм вместе с Netflix — но стриминговый сервис после анализа решил, что лента не будет популярной.

Насколько я понимаю, Netflix протестировал идею продолжения с помощью своих алгоритмов, которые показали, что она не увенчается успехом.

«История рыцаря» с Хитом Леджером в главной роли вышла в 2001 году. Картина рассказывает об участнике рыцарских турниров, вплетая в повествование отсылки на современные явления — фанатские кричалки, спортивные бренды и тому подобное.