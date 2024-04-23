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Стратегия Songs of Conquest выйдет из раннего доступа 20 мая с новой кампанией

Стратегия Songs of Conquest выйдет из раннего доступа 20 мая с новой кампанией
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Пошаговая стратегия Songs of Conquest, с мая 2022 года доступная в формате раннего доступа, совсем скоро будет обновлена до версии 1.0.

Полноценный релиз намечен на 20 мая 2024 года. Разработчики из студии Lavapotion также добавят в игру новую кампанию за Францию «Бария», о чём давно просили игроки, — эту нацию описывают как опытных торговцев с большим количеством золота, пороха и различных механизмов.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Coffee Stain Publishing.

За два года в раннем доступе тактическая стратегия от Lavapotion получила хорошие отзывы экспертов и «очень положительные» оценки пользователей Steam. Больше всего геймеры хвалят проработанный фэнтезийный сюжет и интересные игровые механики.

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