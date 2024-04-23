Психологический триллер «Трасса» выйдет на Okko осенью — трейлер сериала

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Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер сериала «Трасса». Это будет психологический триллер, состоящий из десяти серий, — премьера проекта намечена на осень 2024 года.

Сюжет расскажет историю судьи Светланы, которая отправляется на поиски пропавшей приёмной дочери. Одновременно с этим 13-летняя девочка расстреливает свою спящую семью — за расследование берётся следователь Эльвира. Две истории переплетаются вместе и приводят к настоящей преступной сети.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Главные роли исполнят Карина Разумовская («Мажор», «Ивановы-Ивановы») и Анна Михалкова («Эпидемия», «Убойная сила», «Обитаемый остров»). Помимо них, в сериале сыграют Елизавета Ищенко, Александр Ильин, Семён Серзин и другие.