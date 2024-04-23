Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Шоураннер отменённого спин-оффа «Игры престолов» раскрыл подробности «10 000 кораблей»

Шоураннер отменённого спин-оффа «Игры престолов» раскрыл подробности «10 000 кораблей»
Аудио-версия:
Комментарии

Режиссёр и сценарист Брайан Хелгеленд в интервью Inverse рассказал о своей работе над спин-оффом «Игры престолов» под названием «10 000 кораблей».

По словам Хелгеленда, проект ещё жив, хотя HBO и не стали снимать сериал.

Вышло великолепно, но я думаю, что они посчитали, что время действия моего сериала слишком далеко от основных принципов оригинала. Поэтому его до сих пор не одобрили, хотя он ещё не закрыт.

Сюжет спин-оффа должен был рассказать о королеве Нимерии, которая за тысячу лет до старта событий »Игры престолов» привела свой народ в Дорн.

«По сути, это была история Моисея, но вместо него — Нимерия. Её страна разрушается, а народ вынужден жить на воде, поэтому сериал получил такое название. В конечном итоге им приходится уйти и найти новый дом, как израильтянам, покидающим Египет.

О старте работы над сериалом «10 000 кораблей» стало известно ещё в 2017 году, но телеканал HBO так и не одобрил съёмки проекта.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android