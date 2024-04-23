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BetBoom Team вышла на первое место в группе на ESL One Birmingham 2024 по Dota 2

BetBoom Team вышла на первое место в группе на ESL по Dota 2 в Бирмингеме
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Российская BetBoom Team одержала вторую победу подряд в рамках групповой стадии ESL One Birmingham 2024 по Dota 2.

Пятёрка под руководством Анатолия boolk Иванова оказалась сильнее американской Shopify Rebellion. Первая игра завершилась довольно быстро, а вот на второй карте преимуществом долгое время владели соперники — лишь за счёт нескольких ярких сражений BetBoom удалось вырвать победу.

Dota 2. ESL One Birmingham 2024 . Группа A
23 апреля 2024, вторник. 16:45 МСК
Shopify Rebellion
Окончен
0 : 2
BetBoom Team

Теперь BetBoom Team находится на первом месте в группе А со статистикой 5-3 по картам — такие же показатели у шведского состава Team Liquid. Завтра команды проведут очный матч между собой.

Фото: Liquipedia

По итогам групповой стадии две лучшие команды отправятся в верхнюю сетку плей-офф, 3–4-е места — в нижнюю. Две худшие команды покинут турнир.

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