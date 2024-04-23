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Райан Гослинг не думает, что фильм «Славные парни» когда-то выйдет

Райан Гослинг не думает, что фильм «Славные парни» когда-то получит продолжение
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Исполнитель главной роли в фильме «Славные парни» Райан Гослинг выразил сомнение, что комедийный детектив когда-либо получит сиквел.

Актёр отметил, что причиной отказа от съёмок второй части становятся низкие сборы ленты в кинотеатрах — тогда ленте пришлось конкурировать с «Angry Birds в кино».

Судьба большей части продолжений решается в первые дни после премьеры в кинотеатрах, и мы открылись против «Angry Birds в кино». Этот фильм просто уничтожил нас — и у Angry Birds уже есть продолжение.

«Славные парни» получили хорошие отзывы аудитории и критиков, но заработали в кино всего $ 62 млн при бюджете в $ 50 млн. Режиссёр картины Шейн Блэк ранее утверждал, что планировалось перенести концепт в формат телешоу, но его никто не хотел покупать.

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