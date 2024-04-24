Разработчик Fallout Тодд Говард назвал свой любимый момент в сериале «Фоллаут»

Продюсер и геймдизайнер Bethesda Game Studios Тодд Говард, один из ведущих разработчиков современных частей серии Fallout, поделился своими впечатлениями от сериала «Фоллаут». Создатель в том числе рассказал о своём любимом моменте из экранизации — им оказался первый выход Люси из убежища.

По словам Говарда, сцена с выходом главной героини на поверхность не просто красивая, но и ощущается заслуженной.

Мне очень нравится момент, когда Люси впервые выходит из убежища. В этой сцене есть всё: это заслуженный момент для Люси и при этом он очень-очень красивый.

Разработчика также впечатлило внимание авторов к деталям и реквизиту по мотивам вселенной. Однажды съёмочная команда пригласила его посидеть за столом надзирателя — в этот момент Говард увидел письмо для лидера убежища, а под ним ещё одно сообщение о потреблении энергии. Тогда разработчик понял, сколько сил и труда вложено в проект.

Сериал «Фоллаут» вышел 11 апреля. Шоу оказалось одним из самых успешных проектов Amazon как по оценкам критиков, так и по вовлечённости аудитории. Съёмочная команда тем временем уже приступила к работе над продолжением.