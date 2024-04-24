В «Дэдпуле 3» могут быть лучшие экшен-сцены со времён «Первого мстителя: Другая война»

Автор комиксов и создатель Дэдпула Роб Лайфелд в интервью рассказал об экшен-сценах в ленте «Дэдпул 3». По его словам, лента покажет лучший экшен со времён картины «Первый мститель: Другая война».

Лайфелд отметил, что полностью уверен в успехе «Дэдпула 3» благодаря отличным персонажам и актёрам, которые выкладываются на все 100%. Это касается и фрагментов с экшеном.

Видео доступно на YouTube-канале Ryan Reynolds. Права на видео принадлежат Marvel.

Дэдпул и Росомаха» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

«Дэдпул 3» будет единственным фильмом Marvel в 2024 году. Он выйдет 26 июля.