Стала известна одна из концепций фильма «Кинокритик» с общей вселенной Тарантино

Недавно стало известно о том, что Квентин Тарантино отказался снимать «Кинокритика». Судя по всему, маэстро решил завершить свою режиссёрскую карьеру другой лентой.

По данным The Hollywood Reporter, одной из потенциальных концепций ленты была идея того, что все ранние картины Тарантино существовали в одной вселенной.

Это позволило бы постановщику либо вернуть звёзд, чтобы они повторили своих культовых персонажей в моменте, либо вымышленных версий самих себя. Теперь подобное зрители вряд ли увидят, поскольку «Кинокритик» не выйдет.

По слухам, в ленте должны были сыграть Курт Рассел, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Траволта, Леонардо Ди Каприо и Пол Уолтер Хаузер. Сюжет рассказывал бы о кинокритике, который пишет для порножурнала.